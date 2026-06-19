إسلام أباد-سانا
سلمت باكستان اليوم الجمعة، رسالة رسمية إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، عبّرت فيها عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”الانتهاكات والإجراءات غير القانونية” التي تقوم بها الهند بحق معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بوساطة البنك الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن الرسالة تبين أن التطورات الأخيرة المرتبطة بمشاريع هندية جديدة على منظومة نهر تشيناب، تمثل تحولاً مقلقاً يكشف عن نية تغيير تدفق الأنهار الغربية بصورة تتعارض مع أحكام معاهدة نهر السند.
وأكدت باكستان في رسالتها أن هذه الإجراءات قد تُحدث تداعيات خطيرة على الأمن المائي والغذائي والاقتصادي لباكستان، فضلاً عن تأثيرها على الاستقرار الإقليمي، داعية مجلس الأمن إلى إيلاء هذا الملف اهتماماً عاجلاً ومساءلة الهند عن التزاماتها الدولية.
وكانت باكستان حذرت مطلع حزيران الجاري من أن الهند تسعى إلى توظيف المياه أداةً للضغط، عبر المضي في إقامة مشروعين على نهر تشيناب دون التشاور مع إسلام أباد، مؤكدةً أنها ستحتفظ بكل الخيارات اللازمة لحماية حقوقها المائية ومصالحها الوطنية، في تصعيد جديد يُعمّق حدة التوترات بين الجارتين.
باكستان تدعو مجلس الأمن لضمان احترام معاهدة “السند”
إسلام أباد-سانا