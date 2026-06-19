باكستان تدعو مجلس الأمن لضمان احترام معاهدة “السند”‏

إسلام أباد-سانا‏

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‏ سلمت باكستان اليوم الجمعة، رسالة رسمية إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، عبّرت فيها ‏عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”الانتهاكات والإجراءات غير القانونية” التي تقوم بها ‏الهند بحق معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بوساطة البنك الدولي.‏

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وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن الرسالة تبين أن التطورات الأخيرة المرتبطة بمشاريع ‏هندية جديدة على منظومة نهر تشيناب، تمثل تحولاً مقلقاً يكشف عن نية تغيير تدفق ‏الأنهار الغربية بصورة تتعارض مع أحكام معاهدة نهر السند.‏

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وأكدت باكستان في رسالتها أن هذه الإجراءات قد تُحدث تداعيات خطيرة على الأمن ‏المائي والغذائي والاقتصادي لباكستان، فضلاً عن تأثيرها على الاستقرار الإقليمي، داعية ‏مجلس الأمن إلى إيلاء هذا الملف اهتماماً عاجلاً ومساءلة الهند عن التزاماتها الدولية.‏

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وكانت باكستان حذرت مطلع حزيران الجاري من أن الهند تسعى إلى توظيف المياه أداةً ‏للضغط، عبر المضي في إقامة مشروعين على نهر تشيناب دون التشاور مع إسلام أباد، ‏مؤكدةً أنها ستحتفظ بكل الخيارات اللازمة لحماية حقوقها المائية ومصالحها الوطنية، في ‏تصعيد جديد يُعمّق حدة التوترات بين الجارتين.‏