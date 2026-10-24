القنيطرة.. خدمة البريد السريع دولياً تسهيل إرسال الوثائق وتخفيف تكاليف الشحن ‏

القنيطرة-سانا ‏

تسهم خدمة البريد السريع إلى دول العالم التي بدأ بريد محافظة القنيطرة بتقديمها مؤخراً ‏في تسهيل إرسال الوثائق والمراسلات بسرعة وأمان، وتقليص فترات الشحن وتكاليفه، ما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم الدولية بسهولة أكبر، ويعزِّز تبادل الوثائق بين سوريا ‏ومختلف الدول.‏

وأوضحت مديرة بريد القنيطرة خديجة هاني، في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن الخدمة ‏تتوافر بالبريد لأول مرة وتأتي ضمن استراتيجية المؤسسة العامة للبريد لتوسيع شبكة ‏خدماتها الدولية وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن الخدمة تتميز بسرعة وصول ‏البريد وأسعار تناسب الجميع.‏

ولفتت الى أهمية توفير مثل هذه الخدمات البريدية لجهة تسهيل معاملات المغتربين، ‏وتعزيز الروابط الأسرية والتجارية بين سوريا ودول العالم، وتخفيف الوقت والجهد ‏والتكاليف التي كان يتحملها المواطن عند الاعتماد على شركات الشحن الخاصة.‏

‏ 456 وثيقة منجزة

بينت مديرة البريد أنه أُرسل خلال الأسبوع الماضي بريد عاجل إلى مصر يتضمن ‏وثائق رسمية، مشيرة إلى أن إجراءات الاستفادة من الخدمة تبدأ بتسجيل بيانات المرسل ‏بالتفصيل وتحديد الوجهة المطلوبة، وبلغ عدد الوثائق والمستندات الرسمية التي نُقلت ‏وعُولجت بنجاح 456 وثيقة حتى الآن.‏

وتأتي الخدمة ضمن جهود مديرية بريد القنيطرة لتطوير مكاتبها البريدية بعد تأهيلها ‏وربطها بالشبكة المركزية، بهدف توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الأساسية وتخفيف ‏عناء السفر عن سكان المحافظة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات في مناطق ‏إقامتهم.‏