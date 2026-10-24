القنيطرة.. خدمة البريد السريع دولياً تسهيل إرسال الوثائق وتخفيف تكاليف الشحن ‏

القنيطرة-سانا
تسهم خدمة البريد السريع إلى دول العالم التي بدأ بريد محافظة القنيطرة بتقديمها مؤخراً في تسهيل إرسال الوثائق والمراسلات بسرعة وأمان، وتقليص فترات الشحن وتكاليفه، ما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم الدولية بسهولة أكبر، ويعزِّز تبادل الوثائق بين سوريا ومختلف الدول.
وأوضحت مديرة بريد القنيطرة خديجة هاني، في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن الخدمة تتوافر بالبريد لأول مرة وتأتي ضمن استراتيجية المؤسسة العامة للبريد لتوسيع شبكة خدماتها الدولية وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن الخدمة تتميز بسرعة وصول البريد وأسعار تناسب الجميع.
ولفتت الى أهمية توفير مثل هذه الخدمات البريدية لجهة تسهيل معاملات المغتربين، وتعزيز الروابط الأسرية والتجارية بين سوريا ودول العالم، وتخفيف الوقت والجهد والتكاليف التي كان يتحملها المواطن عند الاعتماد على شركات الشحن الخاصة.
456 وثيقة منجزة
بينت مديرة البريد أنه أُرسل خلال الأسبوع الماضي بريد عاجل إلى مصر يتضمن وثائق رسمية، مشيرة إلى أن إجراءات الاستفادة من الخدمة تبدأ بتسجيل بيانات المرسل بالتفصيل وتحديد الوجهة المطلوبة، وبلغ عدد الوثائق والمستندات الرسمية التي نُقلت وعُولجت بنجاح 456 وثيقة حتى الآن.
وتأتي الخدمة ضمن جهود مديرية بريد القنيطرة لتطوير مكاتبها البريدية بعد تأهيلها وربطها بالشبكة المركزية، بهدف توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الأساسية وتخفيف عناء السفر عن سكان المحافظة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات في مناطق إقامتهم.