مقتل 15 شخصاً في حريق وتدافع خلال شعائر دينية بالهند

نيودلهي-سانا‏



قُتل 15 شخصاً، اليوم الإثنين، بحادثي حريق وتدافع منفصلين خلال إحياء شعائر دينية في ‏ولايتي البنغال الغربية وبيهار شرقي الهند.‏



وذكرت وكالة فرانس برس نقلاً عن مسؤولين، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق اندلع في ‏فندق بمدينة تارابيث في ولاية البنغال الغربية، بينما توفي سبعة آخرون، وأصيب 19 شخصاً في ‏تدافع داخل معبد أشوك دهام بمنطقة لاخيساراي في ولاية بيهار المجاورة.‏



وأوضحت الوكالة أن ضحايا الحريق كانوا قد توجهوا إلى تارابيث لأداء شعائر دينية، مشيرة إلى أن ‏سبب اندلاع الحريق لم يعرف بعد.‏



وفي بيهار، قال حاكم المنطقة شايلندرا كومار: إن التدافع حدث بعد انتشار شائعات عن سقوط عمود ‏كهرباء داخل حرم المعبد.‏



وتتكرر حوادث التدافع خلال التجمعات والمهرجانات الدينية الكبرى في الهند، ولا سيما في ظل ‏صعوبة إدارة الحشود الكبيرة، وشهدت البلاد عام 2024 أحد أسوأ حوادث التدافع خلال تجمع ديني ‏في ولاية أوتار براديش، ما أسفر عن مقتل 120 شخصاً.‏