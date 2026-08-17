مقتل 15 شخصاً في حريق وتدافع خلال شعائر دينية بالهند

315c4b40 3886 11ef b390 fb401932e653.jpg مقتل 15 شخصاً في حريق وتدافع خلال شعائر دينية بالهند

 نيودلهي-سانا‏
 
قُتل 15 شخصاً، اليوم الإثنين، بحادثي حريق وتدافع منفصلين خلال إحياء شعائر دينية في ‏ولايتي البنغال الغربية وبيهار شرقي الهند.‏
 
وذكرت وكالة فرانس برس نقلاً عن مسؤولين، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق اندلع في ‏فندق بمدينة تارابيث في ولاية البنغال الغربية، بينما توفي سبعة آخرون، وأصيب 19 شخصاً في ‏تدافع داخل معبد أشوك دهام بمنطقة لاخيساراي في ولاية بيهار المجاورة.‏
 
وأوضحت الوكالة أن ضحايا الحريق كانوا قد توجهوا إلى تارابيث لأداء شعائر دينية، مشيرة إلى أن ‏سبب اندلاع الحريق لم يعرف بعد.‏
 
وفي بيهار، قال حاكم المنطقة شايلندرا كومار: إن التدافع حدث بعد انتشار شائعات عن سقوط عمود ‏كهرباء داخل حرم المعبد.‏
 
وتتكرر حوادث التدافع خلال التجمعات والمهرجانات الدينية الكبرى في الهند، ولا سيما في ظل ‏صعوبة إدارة الحشود الكبيرة، وشهدت البلاد عام 2024 أحد أسوأ حوادث التدافع خلال تجمع ديني ‏في ولاية أوتار براديش، ما أسفر عن مقتل 120 شخصاً.‏

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