نيودلهي-سانا
قُتل 15 شخصاً، اليوم الإثنين، بحادثي حريق وتدافع منفصلين خلال إحياء شعائر دينية في ولايتي البنغال الغربية وبيهار شرقي الهند.
وذكرت وكالة فرانس برس نقلاً عن مسؤولين، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق اندلع في فندق بمدينة تارابيث في ولاية البنغال الغربية، بينما توفي سبعة آخرون، وأصيب 19 شخصاً في تدافع داخل معبد أشوك دهام بمنطقة لاخيساراي في ولاية بيهار المجاورة.
وأوضحت الوكالة أن ضحايا الحريق كانوا قد توجهوا إلى تارابيث لأداء شعائر دينية، مشيرة إلى أن سبب اندلاع الحريق لم يعرف بعد.
وفي بيهار، قال حاكم المنطقة شايلندرا كومار: إن التدافع حدث بعد انتشار شائعات عن سقوط عمود كهرباء داخل حرم المعبد.
وتتكرر حوادث التدافع خلال التجمعات والمهرجانات الدينية الكبرى في الهند، ولا سيما في ظل صعوبة إدارة الحشود الكبيرة، وشهدت البلاد عام 2024 أحد أسوأ حوادث التدافع خلال تجمع ديني في ولاية أوتار براديش، ما أسفر عن مقتل 120 شخصاً.
مقتل 15 شخصاً في حريق وتدافع خلال شعائر دينية بالهند
نيودلهي-سانا