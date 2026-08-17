السعودية تسلم رئاسة مؤتمر “COP17” لمكافحة التصحر إلى منغوليا

أولان باتور-سانا



سلمت السعودية التي ترأست الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16″، راية المؤتمر إلى منغوليا، التي ستترأس الدورة السابعة عشرة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال انطلاق أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر “COP17” في العاصمة المنغولية أولان باتور، الذي تستمر فعالياته في الفترة من 17 إلى 28 الشهر الجاري، لتأكيد استمرار العمل الجماعي لمواجهة التحديات البيئية العالمية، وفي مقدمتها استعادة الأراضي المتدهورة، والحد من التصحر والجفاف.



وشهدت أعمال “COP16” إطلاق “أجندة عمل الرياض”، وهي مبادرة عالمية متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الالتزامات الطوعية والعمل الجماعي، من قِبل القطاع الخاص وغير الربحي، والجهات الحكومية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لمواجهة تدهور الأراضي والجفاف في مختلف جهات العالم، وتبني مبادرات تُعنى بالإدارة المستدامة للأراضي، وتعزيز التعاون والتكامل، وذلك من خلال تنظيم فعاليات رفيعة المستوى، وبناء شراكات إستراتيجية.



وأكدت المملكة أنها تتطلع إلى مواصلة التعاون مع رئاسة منغوليا وجميع الدول الأطراف، بما يضمن استمرار التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتعزيز الجهود العالمية لاستعادة الأراضي، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، انطلاقاً من الإيمان بأن العمل الجماعي يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات البيئية العالمية.



يذكر أن هذا الاجتماع الذي يُعقد كل سنتين يأتي ليبني على الزخم الدولي الكبير والتحول الجذري في مسار هذه الاتفاقية الدولية المهمة في ظل النجاح الكبير الذي حققته المملكة باستضافتها للمؤتمر، وما تمخض عنه من قرارات دولية مهمة، إضافة إلى المبادرات النوعية التي أُعلنت أثناءه.