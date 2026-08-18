اليمن: إصابة طفل وامرأة في قصف لميليشيا الحوثي شمال مدينة الضالع

عدن-سانا‏

أصيب طفل وامرأة في قصف شنته ميليشيا الحوثي بقذائف الهاون على مناطق ‌‏سكنية شمال محافظة الضالع إلى الشمال من مدينة عدن.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصادر محلية في المنطقة قولها الليلة ‌‏الماضية: إن “قصف ميليشيا الحوثي طال أحياء ومناطق مأهولة في منطقتي حجر ‌‏ومريس، ما أسفر عن إصابة طفل وامرأة”.‏

القوات اليمنية تستهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي

وفي المقابل، استهدفت القوات المسلحة اليمنية تعزيزات لميليشيا الحوثي، أثناء ‌‏تجمعها في منطقة الربيعي غرب مدينة تعز، ما أدى إلى إصابات مباشرة في الآليات ‌‏المستهدفة.‏

وأوضح مصدر عسكري أن التعزيزات كانت تضم دبابة وعربة قتالية من نوع “‏BMB‏” ‌‏وستة أطقم، كانت الميليشيا دفعت بها إلى المنطقة، مشيراً إلى استهدافها بدقة، ‌‏وتحقيق إصابات مباشرة.‏

وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت أول أمس الأحد بستة صواريخ باليستية وأربع ‌‏طائرات مسيّرة أحياء سكنية في مدينة مأرب وسط اليمن، ما أدى إلى إصابة عدد من ‌‏الأشخاص وإلحاق أضرار مادية بمنازل وممتلكات المدنيين.‏