اليمن: إصابة طفل وامرأة في قصف لميليشيا الحوثي شمال مدينة الضالع

عدن-سانا
أصيب طفل وامرأة في قصف شنته ميليشيا الحوثي بقذائف الهاون على مناطق سكنية شمال محافظة الضالع إلى الشمال من مدينة عدن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصادر محلية في المنطقة قولها الليلة الماضية: إن “قصف ميليشيا الحوثي طال أحياء ومناطق مأهولة في منطقتي حجر ومريس، ما أسفر عن إصابة طفل وامرأة”.
القوات اليمنية تستهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي
وفي المقابل، استهدفت القوات المسلحة اليمنية تعزيزات لميليشيا الحوثي، أثناء تجمعها في منطقة الربيعي غرب مدينة تعز، ما أدى إلى إصابات مباشرة في الآليات المستهدفة.
وأوضح مصدر عسكري أن التعزيزات كانت تضم دبابة وعربة قتالية من نوع “BMB” وستة أطقم، كانت الميليشيا دفعت بها إلى المنطقة، مشيراً إلى استهدافها بدقة، وتحقيق إصابات مباشرة.
وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت أول أمس الأحد بستة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيّرة أحياء سكنية في مدينة مأرب وسط اليمن، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار مادية بمنازل وممتلكات المدنيين.