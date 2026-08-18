اليمن: إصابة طفل وامرأة في قصف لميليشيا الحوثي شمال مدينة الضالع

photo 2026 08 18 10 38 12 اليمن: إصابة طفل وامرأة في قصف لميليشيا الحوثي شمال مدينة الضالع

عدن-سانا‏

أصيب طفل وامرأة في قصف شنته ميليشيا الحوثي بقذائف الهاون على مناطق ‌‏سكنية شمال محافظة الضالع إلى الشمال من مدينة عدن.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصادر محلية في المنطقة قولها الليلة ‌‏الماضية: إن “قصف ميليشيا الحوثي طال أحياء ومناطق مأهولة في منطقتي حجر ‌‏ومريس، ما أسفر عن إصابة طفل وامرأة”.‏

القوات اليمنية تستهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي
وفي المقابل، استهدفت القوات المسلحة اليمنية تعزيزات لميليشيا الحوثي، أثناء ‌‏تجمعها في منطقة الربيعي غرب مدينة تعز، ما أدى إلى إصابات مباشرة في الآليات ‌‏المستهدفة.‏

وأوضح مصدر عسكري أن التعزيزات كانت تضم دبابة وعربة قتالية من نوع “‏BMB‏” ‌‏وستة أطقم، كانت الميليشيا دفعت بها إلى المنطقة، مشيراً إلى استهدافها بدقة، ‌‏وتحقيق إصابات مباشرة.‏

وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت أول أمس الأحد بستة صواريخ باليستية وأربع ‌‏طائرات مسيّرة أحياء سكنية في مدينة مأرب وسط اليمن، ما أدى إلى إصابة عدد من ‌‏الأشخاص وإلحاق أضرار مادية بمنازل وممتلكات المدنيين.‏

ترامب: إيران أسقطت المروحية الأمريكية في مضيق هرمز ويتوجب علينا الرد
التعاون الإسلامي تدين تعيين مبعوث إسرائيلي لما يسمى “أرض الصومال”
الخارجية الأمريكية: نركز على بناء سوريا قوية.. وخط نفط كركوك – بانياس مهم للغاية
دوجاريك: على إسرائيل تمكين إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى غزة
سيئول تقترح إجراء محادثات عسكرية مع بيونغ يانغ لتجنب الاشتباكات على الحدود
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك