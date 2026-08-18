طوكيو: التعاون مع واشنطن وسيئول حيوي للأمن الإقليمي ‏

كانبيرا-سانا
أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي اليوم الثلاثاء أن التعاون مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمرٌ حيويٌ للأمن الإقليمي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه تقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع سيئول.
ونقلت وكالة رويترز عن كويزومي قوله للصحفيين خلال زيارة إلى كانبيرا التقى خلالها نظيره ونائب رئيس الوزراء الأسترالي: “في ظل مواجهة اليابان أكثر البيئات الأمنية قسوة وتعقيداً منذ فترة ما بعد الحرب، فإن التعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يعد أمراً حيوياً لسلام المنطقة واستقرارها”.
وجاء اللقاء بعد ساعات من إشادة ترامب بعلاقته مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وانتقاده الحاد لكوريا الجنوبية لعدم مساعدتها واشنطن في مواجهة إيران.
وردا على سؤال حول تصريحات ترامب قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز: إن بلاده “تشعر بقلق بالغ إزاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية وكذلك برنامجها الصاروخي”، مؤكداً أن أستراليا شددت على هذه المسألة باستمرار.
وانطلقت أمس التدريبات العسكرية المشتركة السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية (درع الحرية أولتشي) وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.