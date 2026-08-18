طوكيو: التعاون مع واشنطن وسيئول حيوي للأمن الإقليمي ‏

كانبيرا-سانا‏

أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي اليوم الثلاثاء أن التعاون مع كوريا ‏الجنوبية والولايات المتحدة أمرٌ حيويٌ للأمن الإقليمي، وذلك بعد إعلان الرئيس ‏الأميركي دونالد ترامب عزمه تقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع سيئول.‏

ونقلت وكالة رويترز عن كويزومي قوله للصحفيين خلال زيارة إلى كانبيرا التقى ‏خلالها نظيره ونائب رئيس الوزراء الأسترالي: “في ظل مواجهة اليابان أكثر البيئات ‏الأمنية قسوة وتعقيداً منذ فترة ما بعد الحرب، فإن التعاون بين اليابان والولايات ‏المتحدة وكوريا الجنوبية يعد أمراً حيوياً لسلام المنطقة واستقرارها”.‏

وجاء اللقاء بعد ساعات من إشادة ترامب بعلاقته مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ ‏أون، وانتقاده الحاد لكوريا الجنوبية لعدم مساعدتها واشنطن في مواجهة إيران.‏

وردا على سؤال حول تصريحات ترامب قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز: إن ‏بلاده “تشعر بقلق بالغ إزاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية وكذلك برنامجها ‏الصاروخي”، مؤكداً أن أستراليا شددت على هذه المسألة باستمرار.‏

وانطلقت أمس التدريبات العسكرية المشتركة السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا ‏الجنوبية (درع الحرية أولتشي) وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.‏

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