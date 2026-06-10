ترامب: إيران ستتحمّل تبعات تأخّرها في التفاوض لإنهاء الحرب

AFP 20260609 B6FD6QL v4 HighRes CorrectionUsPoliticsTrump ترامب: إيران ستتحمّل تبعات تأخّرها في التفاوض لإنهاء الحرب

واشنطن-سانا

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من أن إيران ستتحمّل تبعات تأخّرها في التفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في خضمّ تصاعد حدّة الضربات العسكرية المتبادلة بين البلدين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله عبر منصة “تروث سوشال”: إن إيران “تأخرت كثيراً في التفاوض على اتفاق كان سيصبّ في مصلحتها، والآن عليها دفع الثمن”، معلناً في السياق ذاته وفاة ما وصفه بـ “مستبد الشرق الأوسط”، في إشارة يُرجَّح أنها تعني المرشد الإيراني، وأضاف: إن “الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة، وإن قواته البحرية والجوية لم يعد لها وجود فعلي”.

يشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في وقت سابق اليوم الانتهاء من تنفيذ سلسلة ضربات “دفاعية”، استهدفت مواقع داخل إيران، وذلك رداً على إسقاط مروحية عسكرية أمريكية من طراز “أباتشي” أمس الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب أنه سيتم الرد “بقوة” على إسقاط المروحية.

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