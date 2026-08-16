إسبانيا تدين حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في نابلس بالضفة الغربية

مدريد-سانا‏

أدانت إسبانيا، اليوم الأحد، حصار المستوطنين الإسرائيليين، ‏لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة ‏الغربية، داعية إلى وقف أعمال العنف والترهيب التي يرتكبونها ‏بحق الفلسطينيين‎.‎

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان نشرته على منصة ‌‏”إكس”، ضرورة حماية الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال، بما ‏يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مرتكبي أعمال ‏العنف، داعية إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض ‏الفلسطينية المحتلة، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي‎.‎

وجددت مدريد التزامها الثابت بتنفيذ حل الدولتين، مؤكدة أنه ‏السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام ودائم في المنطقة‎.‎

وكان مستوطنون إسرائيليون حاصروا منذ الأسبوع الماضي، ‏منازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرة، وأغلقوا الطرق المؤدية ‏إليها بالحجارة، ونصبوا خيمة في محيطها، ومنعوا الطواقم الطبية ‏ومتضامنين أجانب من الوصول إلى العائلات المحاصرة‎.‎

ووفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال ‏والمستوطنون خلال شهر تموز الماضي 2256 اعتداءً ضد ‏الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، بينها 1458 اعتداءً نفذتها ‏قوات الاحتلال و798 اعتداءً نفذها المستوطنون‎.‎

‎#‎سانا