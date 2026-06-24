خام برنت ينخفض إلى أقل من 75 دولاراً أمريكياً لأول مرة منذ اندلاع الحرب

لندن-سانا

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 75 دولاراً أمريكياً للبرميل اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أواخر شباط الماضي، مع استمرار عبور ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز، ما عزز الآمال بانتهاء اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.7 % إلى 74.7 دولاراً للبرميل خلال التداول، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الـ 27 من شباط الماضي عندما أغلق عند 72.5 دولاراً للبرميل.

فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.9% إلى 71.1 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات تتبع السفن عبور ثلاث ناقلات نفط عملاقة كانت عالقة عبر مضيق هرمز أمس الثلاثاء، فيما أشارت المنظمة البحرية الدولية إلى تنفيذ خطة لإجلاء مئات السفن العالقة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وتعززت معنويات السوق بفضل التوقعات بتدفقات نفطية أكثر سلاسة عبر مضيق هرمز في أعقاب مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.