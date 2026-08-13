بدء الانتخابات الرئاسية في زامبيا وتوقعات بفوز الرئيس بولاية ثانية

لوساكا-سانا

بدأ الناخبون في زامبيا اليوم الخميس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات يرجَّح أن يفوز فيها الرئيس هاكايندي هيشيليما بولاية ثانية، بعدما أشرف على تعافٍ اقتصادي خلال سنواته الخمس الأولى في السلطة.

وذكرت وكالة رويترز أن أبرز منافسي الرئيس الحالي في الانتخابات هو البرلماني المخضرم بريان موندوبيلي الذي يخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى، ويتزعم تحالفاً معارضاً يحظى بدعم أنصار سلف هيشيليما الرئيس الراحل إدغار لونغو.

ويجب أن يحصل المرشح الرئاسي على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات للفوز من الجولة الأولى، وإلا ستجرى جولة ثانية بين الإثنين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات، وإذا اتجهت الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية، فيتعين إجراؤها خلال 37 يوماً من موعد الاقتراع الأول.

وتجري البلاد البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة اليوم انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية في وقت واحد، ومن المتوقع إعلان النتائج يوم الإثنين.

ويتولى هيشيليما قيادة الدولة الواقعة في جنوب قارة أفريقيا والمنتجة للنحاس منذ عام 2021، ويخوض الانتخابات مستنداً إلى سجله بعد أن قاد زامبيا خلال عملية إعادة هيكلة ديونها والتعافي الاقتصادي منذ تخلفها عن سداد ديونها السيادية في عام 2020.