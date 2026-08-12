الصين وإندونيسيا تختتمان مناورة بحرية شرقي تايوان

photo 2026 08 12 19 19 42 الصين وإندونيسيا تختتمان مناورة بحرية شرقي تايوان

بكين-سانا

اختتمت القوات البحرية الصينية والإندونيسية، اليوم الأربعاء، مناورة ملاحية مشتركة في المياه الواقعة شرقي جزيرة تايوان الصينية، تضمنت تدريبات على الاتصالات البحرية ومناورات التشكيل والتزود بالوقود والإمداد.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات العسكرية الصينية قولها في بيان: إن السفينة الصينية «هونغخه» والفرقاطة الإندونيسية «كيه آر آي آي غوستي نغوراه راي» شاركتا في المناورة، وشكلتا تشكيلاً بحرياً ونفذتا التدريبات وفق خطة معدة مسبقاً.

وأوضح البيان أن القطعتين البحريتين نفذتا المناورة بتنسيق وثيق، وحققتا جميع الأهداف المحددة لها، ما أظهر مستوى التعاون العملي بين القوات البحرية في البلدين.

وتأتي المناورة في إطار التعاون البحري بين الصين وإندونيسيا بهدف تعزيز التنسيق وتطوير القدرات المشتركة في تنفيذ العمليات البحرية.

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