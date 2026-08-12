تسرب نفطي من ناقلة جانحة يقترب من سواحل سلطنة عمان

لندن-سانا

أعلنت المنظمة البحرية الدولية اليوم الأربعاء أن التسرب النفطي الناتج عن الناقلة الجانحة Caroline Bezengi يتجه نحو البر الرئيسي لسلطنة عمان، بعد انجراف كميات من النفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة “القبلية”.

ونقلت “رويترز” عن متحدث باسم المنظمة قوله: إن “خططاً للطوارئ وضعت للتعامل مع التسرب والحد من تأثيراته البيئية”، مشيراً إلى أن عمليات المعالجة والسيطرة على التسرب تأخرت بسبب الرياح الموسمية التي حدّت من القدرة على الوصول إلى الناقلة.

وكانت الناقلة جنحت في 30 حزيران الماضي على بعد 22 ميلاً بحرياً من قرية شربثات العمانية.

وأعلنت هيئة البيئة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان يوم الإثنين الماضي، أنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهودها للتعامل مع حادثة جنوح السفينة “Caroline Bezengi” ومعالجة التسرب النفطي، والحد من المخاطر على البيئة البحرية وسلامة الملاحة.