البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين سيرغي كوريتسكي رئيساً للحكومة

كييف-سانا‏

وافق البرلمان الأوكراني اليوم الخميس، على ترشيح الرئيس فولوديمير ‏زيلينسكي لسيرغي كوريتسكي لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد، خلفاً ليوليا ‏سفيريدينكو التي شغلت المنصب لأقل من عام.‏

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن 289 نائباً صوتوا لصالح تعيين ‏كوريتسكي، ليصبح بذلك رابع رئيس للحكومة خلال فترة رئاسة زيلينسكي.‏

ويبلغ كوريتسكي من العمر 48 عاماً، وهو رجل أعمال ومدير تنفيذي سابق ‏في قطاع النفط والغاز، حيث شغل قبل تعيينه منصب الرئيس التنفيذي ‏لمجموعة “نفتوغاز” الأوكرانية.‏

وسبق لكوريتسكي أن تولى إدارة عدد من الشركات العاملة في قطاع الطاقة، ‏بينها شركة “أوكرنافتا” وشركة “أوكرتاتنافتا” لتكرير النفط، كما ترأس مجلس ‏إدارة “نفتوغاز”.‏

وكان البرلمان الأوكراني قبل أول أمس الثلاثاء، استقالة رئيسة الوزراء يوليا ‏سفيريدينكو، ما أدى إلى استقالة الحكومة بشكل كامل وفق الإجراءات ‏الدستورية المعمول بها في البلاد.‏

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة في وقت تشهدت فيه الحرب الروسية ‏الأوكرانية تصعيداً متواترا، وسط تعثر المفاوضات في التوصل إلى حل لإنهاء ‏الحرب.‏