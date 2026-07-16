البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين سيرغي كوريتسكي رئيساً للحكومة

كييف-سانا
وافق البرلمان الأوكراني اليوم الخميس، على ترشيح الرئيس فولوديمير زيلينسكي لسيرغي كوريتسكي لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد، خلفاً ليوليا سفيريدينكو التي شغلت المنصب لأقل من عام.
وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن 289 نائباً صوتوا لصالح تعيين كوريتسكي، ليصبح بذلك رابع رئيس للحكومة خلال فترة رئاسة زيلينسكي.
ويبلغ كوريتسكي من العمر 48 عاماً، وهو رجل أعمال ومدير تنفيذي سابق في قطاع النفط والغاز، حيث شغل قبل تعيينه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة “نفتوغاز” الأوكرانية.
وسبق لكوريتسكي أن تولى إدارة عدد من الشركات العاملة في قطاع الطاقة، بينها شركة “أوكرنافتا” وشركة “أوكرتاتنافتا” لتكرير النفط، كما ترأس مجلس إدارة “نفتوغاز”.
وكان البرلمان الأوكراني قبل أول أمس الثلاثاء، استقالة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، ما أدى إلى استقالة الحكومة بشكل كامل وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها في البلاد.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة في وقت تشهدت فيه الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً متواترا، وسط تعثر المفاوضات في التوصل إلى حل لإنهاء الحرب.