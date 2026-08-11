القوات اليمنية تحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي وتعتقل عدداً من ‏مسلحيها ‏

عدن-سانا‏

أحبطت القوات المسلحة اليمنية اليوم الثلاثاء محاولة تسلل نفذتها ميليشيا ‏الحوثي في جبهة الكريفات، شرق مدينة تعزـ واعتقلت عدداً من ‏عناصرها.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: إن “القوات اليمنية ‏أفشلت محاولة التسلل، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد من عناصر ‏الميليشيا بعد مواجهات عنيفة”، مؤكداً جاهزية قوات محور تعز للتصدي ‏لأي تسلل أو تصعيد وحماية المواقع والمناطق المحررة.‏

وكانت القوات المسلحة اليمنية نفذت في الثامن من آب الجاري، عملية ‏عسكرية ضد مواقع تابعة ‏لميليشيا الحوثي، في عدة محاور، وذلك رداً ‏على اعتداءات ‏نفذتها ‏الميليشيا في محافظتي مأرب وحضرموت، ‏وأسفرت عن سقوط عدد ‏من القتلى والمصابين‎.‎

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أمس الإثنين ‏الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدد من المواقع داخل اليمن، ‏وما أسفرت عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات.‏