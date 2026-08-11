القوات اليمنية تحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي وتعتقل عدداً من ‏مسلحيها ‏

عدن-سانا
أحبطت القوات المسلحة اليمنية اليوم الثلاثاء محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي في جبهة الكريفات، شرق مدينة تعزـ واعتقلت عدداً من عناصرها.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: إن “القوات اليمنية أفشلت محاولة التسلل، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد من عناصر الميليشيا بعد مواجهات عنيفة”، مؤكداً جاهزية قوات محور تعز للتصدي لأي تسلل أو تصعيد وحماية المواقع والمناطق المحررة.
وكانت القوات المسلحة اليمنية نفذت في الثامن من آب الجاري، عملية عسكرية ضد مواقع تابعة لميليشيا الحوثي، في عدة محاور، وذلك رداً على اعتداءات نفذتها الميليشيا في محافظتي مأرب وحضرموت، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أمس الإثنين الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدد من المواقع داخل اليمن، وما أسفرت عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات.