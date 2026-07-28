الدفاعات السعودية تعترض مسيّرات حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية

الرياض-سانا

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمرت عدداً من المسيّرات، حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي في بيان نشر على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاعتداءات انطلقت مجدداً من الأراضي العراقية، و”نفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران”.

وأكد المتحدث حق السعودية الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وكان مجلس الوزراء السعودي، أدان في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة ‏لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية وعلى ‏السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكداً أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ‏ومصالحها ومقدراتها الوطنية.‏