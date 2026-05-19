مقتل 6 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على منزل جنوب لبناني

بيروت-سانا

قتل 6 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلاً في بلدة دير قانون في قضاء صور جنوب لبنان.



وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: إن فرق الإنقاذ اللبناني تمكنت من انتشال 6 جثامين جراء استهداف الطيران الإسرائيلي للمنزل في دير قانون، مرجحة ارتفاع عدد القتلى إلى 10 أشخاص مع استمرار رفع الأنقاض.



وفي السياق، استهدفت غارة إسرائيلية مساء اليوم بلدة حانويه جنوب لبنان، ما أدى لإصابة شخصين، أحدهما إصابته خطرة، كما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عريض دبين، بقضاء مرجعيون مع تصاعد كثيف للدخان بالمنطقة.



كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة تبنين في بنت جبيل، وعلى بلدة لبايا بالبقاع الغربي.



وفي تحديثها اليومي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ الثاني من آذار، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق اليوم ارتفاع العدد إلى 3042 قتيلاً، و9301 جريح.