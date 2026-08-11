إصابة شخصين باستهداف إسرائيلي في لبنان

بيروت-سانا‏

أصيب شخصان اليوم الثلاثاء، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية في ‏مدينة النبطية جنوب لبنان، فيما تضررت سيارة إسعاف أثناء توجه ‏طاقمها لإسعاف المصابين.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، أن وزارة ‏الصحة اللبنانية أدانت استهداف الفرق الإسعافية، معتبرة أنه يشكل ‏تجاوزاً للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية.‏

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: إن الاستهداف وقع على ‏دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً حضر لإنقاذ ‏المصابين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف.‏

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في وقت ‏سابق اليوم رصد 552 خرقاً إسرائيلياً في الجنوب بين يومي ‏الجمعة والأحد الماضيين، بينها 455 قذيفة أطلقها الجيش ‏الإسرائيلي على مواقع ومناطق عدة، و97 انتهاكاً للمجال الجوي ‏اللبناني، معظمها بطائرات مسيرة، إضافة إلى مروحيات وطائرات ‏مقاتلة.‏