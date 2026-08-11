إصابة شخصين باستهداف إسرائيلي في لبنان

بيروت-سانا
أصيب شخصان اليوم الثلاثاء، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية جنوب لبنان، فيما تضررت سيارة إسعاف أثناء توجه طاقمها لإسعاف المصابين.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة اللبنانية أدانت استهداف الفرق الإسعافية، معتبرة أنه يشكل تجاوزاً للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: إن الاستهداف وقع على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً حضر لإنقاذ المصابين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف.
وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في وقت سابق اليوم رصد 552 خرقاً إسرائيلياً في الجنوب بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، بينها 455 قذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي على مواقع ومناطق عدة، و97 انتهاكاً للمجال الجوي اللبناني، معظمها بطائرات مسيرة، إضافة إلى مروحيات وطائرات مقاتلة.