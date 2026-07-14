الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف في إيران

thumbs b c 04e9c41a26b0928e895adc26074cc6c9 الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف في إيران

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي أن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد عدة أهداف إيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان: ” إنه خلال المهمة التي استمرت خمس ساعات، نجحت القوات الأمريكية في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران، شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس”.

وأوضحت أن القوات استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الجوي على السواحل الإيرانية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي منتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أمس الإثنين، بدء شنّ الضربات الجوية لليلة الثالثة على التوالي ضد إيران.

كما أعلنت “سنتكوم”، أمس استئناف فرض الحصار على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً اليوم الثلاثاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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