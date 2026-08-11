إصابة 12 فلسطينياً واعتقال 20 آخرين في اعتداءات ومداهمات ‏للاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

أصيب 12 فلسطينياً في اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي ومستوطنوه في نابلس ورام الله بالضفة الغربية، في ‏حين اعتقلت القوات 20 فلسطينياً في حملة مداهمات بالضفة ‏الغربية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الثلاثاء، أن ستة ‏فلسطينيين بينهم طفلان أصيبوا جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم ‏بالضرب خلال اقتحامهم بلدة برقة شمال غرب نابلس‎.‎

وفي رام الله، هاجم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال ‏فلسطينيين في سهل المغير، وأطلقوا تجاههم الغاز المسيل للدموع ‏أثناء قيامهم بحراثة أرضهم، ما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين ‏بالاختناق بينهم ثلاثة أطفال، وامرأتان.‏

وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها شمال شرق ‏رام الله لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، إلى جانب اقتحامات ‏الاحتلال المستمرة‎.‎

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال ‏والمستوطنون خلال شهر تموز الماضي 2,256 اعتداء ضد ‏الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، حيث نفذت قوات الاحتلال ‌‏1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء‎.‎

حملات الاعتقال متواصلة‎ ‎

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينياً، بينهم ‏أسير محرر خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت أحياء في مدينة ‏جنين وبلدات وقرى في المحافظة، كما اعتقلت خمسة آخرين من ‏مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، ومواطنين اثنين في حي كفر ‏سابا بمدينة قلقيلية، وفلسطينياً أثناء رعي مواشيه في الأغوار ‏الشمالية‎ .‎

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلاً من ذوي الإعاقة يبلغ من العمر “‏16” عاماً من قرية بيت سيرا غرب رام الله بعد أن داهمت منزل ‏ذويه وفتشته‎.‎

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الدوحة غرب بيت لحم، ‏وتمركزت في منطقة “طلعة الغانم” وعلى الشارع الرئيسي، كما ‏اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس بعدد من الدوريات، وانتشرت ‏في عدة احياء، وداهمت عدداً من منازل المواطنين دون التبليغ عن ‏اعتقالات‎.‎

وفي السياق اقتحم مستوطنون قرى عورتا وأوصرين وصرة في ‏نابلس.‏

وكانت طفلة فلسطينية توفيت أمس متأثرة بجروح أصيبت بها ‏برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس في ‏قطاع غزة، قبل عدة أيام، فيما أصيب عدة فلسطينيين بنيران قوات ‏الاحتلال في قطاع غزة ونابلس، وتم اعتقال 19 فلسطينياً في حملة ‏مداهمات بالضفة الغربية‎.‎