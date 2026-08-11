إصابة 12 فلسطينياً واعتقال 20 آخرين في اعتداءات ومداهمات ‏للاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
أصيب 12 فلسطينياً في اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه في نابلس ورام الله بالضفة الغربية، في حين اعتقلت القوات 20 فلسطينياً في حملة مداهمات بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الثلاثاء، أن ستة فلسطينيين بينهم طفلان أصيبوا جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحامهم بلدة برقة شمال غرب نابلس.
وفي رام الله، هاجم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال فلسطينيين في سهل المغير، وأطلقوا تجاههم الغاز المسيل للدموع أثناء قيامهم بحراثة أرضهم، ما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين بالاختناق بينهم ثلاثة أطفال، وامرأتان.
وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها شمال شرق رام الله لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، إلى جانب اقتحامات الاحتلال المستمرة.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون خلال شهر تموز الماضي 2,256 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، حيث نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء.
حملات الاعتقال متواصلة
اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينياً، بينهم أسير محرر خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت أحياء في مدينة جنين وبلدات وقرى في المحافظة، كما اعتقلت خمسة آخرين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، ومواطنين اثنين في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وفلسطينياً أثناء رعي مواشيه في الأغوار الشمالية .
كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلاً من ذوي الإعاقة يبلغ من العمر “16” عاماً من قرية بيت سيرا غرب رام الله بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.
إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وتمركزت في منطقة “طلعة الغانم” وعلى الشارع الرئيسي، كما اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس بعدد من الدوريات، وانتشرت في عدة احياء، وداهمت عدداً من منازل المواطنين دون التبليغ عن اعتقالات.
وفي السياق اقتحم مستوطنون قرى عورتا وأوصرين وصرة في نابلس.
وكانت طفلة فلسطينية توفيت أمس متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس في قطاع غزة، قبل عدة أيام، فيما أصيب عدة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة ونابلس، وتم اعتقال 19 فلسطينياً في حملة مداهمات بالضفة الغربية.