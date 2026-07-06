بريطانيا تشدد قواعد تلقي التبرعات السياسية الخارجية لحماية نزاهة انتخاباتها

لندن-سانا‏

شدّدت بريطانيا القواعد المتعلقة بتلقي التبرعات السياسية من الخارج، في إطار جهودها الرامية إلى منع تأثير الأموال ‏الأجنبية على المنظومة السياسية والانتخابية في البلاد‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي قولها في بيان اليوم الإثنين: إن المرشحين السياسيين ‏سيُطلب منهم من الآن فصاعداً، الإعلان عن التبرعات التي تتجاوز قيمتها 2230 جنيهاً إسترلينياً قبل الترشح، وإثبات أن ‏مصادر التمويل مشروعة، مؤكدة أن فرض معايير أكثر صرامة على المانحين الأجانب، ومطالبة المرشحين بإثبات مصدر ‏تمويلهم يمثل خطوة رائدة عالمياً لحماية نزاهة الانتخابات، والتصدي للتهديدات الخارجية‎.‎

واعتبر وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العملية الانتخابية من التمويلات المشبوهة، ‏والتدخلات الخارجية‎.‎

وتلزم القواعد الجديدة الأفراد الوافدين من الخارج بالإقامة الدائمة في المملكة المتحدة لمدة عام على الأقل قبل تقديم أي تبرع ‏سياسي بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني أو أكثر، إضافة إلى تقييم تبرعات الشركات بناءً على أرباحها السابقة، بعد خصم ‏الضرائب لضمان مشروعيتها وارتباطها الفعلي بالبلاد‎.‎

يُذكر أن هذه التعديلات تأتي مكملة لإجراءات اتخذتها لندن في آذار الماضي، شملت وضع حد أقصى لتبرعات البريطانيين ‏المغتربين، وحظر التبرعات بالعملات المشفرة، في إطار سد الثغرات القانونية أمام تدفق الأموال السياسية غير الخاضعة ‏للرقابة‎.‎