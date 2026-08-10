16 قتيلاً وعدد من المفقودين جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين

مانيلا-سانا

لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم، وفقد عدد آخر، جراء فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث ناجمة عن أمطار غزيرة متواصلة منذ تسعة أيام في شمال الفلبين، تجاوزت في بعض المناطق المعدل المعتاد للأمطار خلال شهر كامل.

وأفادت وكالة “فرانس برس” نقلاً عن مسؤولين بأن “7 أشخاص قضوا في منتجع باغيو، شمال العاصمة مانيلا، إثر انهيار منحدر جبلي مشبع بمياه الأمطار على ثلاثة منازل، بينما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، وأودت انهيارات أرضية بـ 6 أشخاص آخرين في مناطق مختلفة من لوزون”.

كما قضى شخص غرقاً وآخر جراء سقوط شجرة عليه، وثالث صعقاً بالكهرباء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية إلى أن “كمية الأمطار التي هطلت على باغيو بين الأول والتاسع من آب الجاري بلغت 1413.2 مليمتراً، متجاوزة المعدل الشهري المعتاد البالغ 963.2 مليمتراً بنسبة 47 %”.

وقال وزير الأشغال العامة فينس ديزون: إن مياه الفيضانات بدأت بالانحسار”، مشيراً إلى “استمرار عمليات التدخل لمعالجة آثار الفيضانات”.

وتتعرض الفلبين لنحو 20 عاصفة وإعصاراً سنوياً في المتوسط، نظراً لوقوعها على مسار الأعاصير في المحيط الهادئ.