اليمن يدين استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

عدن-سانا

أدان اليمن بأشد العبارات استهداف ناقلة نفط تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبراً أن الاعتداء يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والسفن التجارية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد: إن الاعتداء يمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2817، الذي يكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية الدولية.

وحملت الوزارة إيران مسؤولية استمرار هذه الاعتداءات وتداعياتها، محذرةً من أن تكرارها من شأنه تصعيد التوتر وتقويض أمن واستقرار المنطقة والتجارة الدولية، مطالبةً بوقفها فوراً والالتزام بالقانون الدولي.

وكانت ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية تعرضت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، في ظل استمرار التوترات في المنطقة والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المضيق.