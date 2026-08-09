كولومبيا.. إصابة عناصر أمن بتفجير محطة رسوم خلال تنصيب الرئيس

بوغوتا-سانا

أصيب عدد من عناصر الأمن اليوم الأحد، جراء تفجير محطة لتحصيل رسوم المرور قيد الإنشاء شمال كولومبيا، بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييا، الذي تعهد بتكثيف العمليات ضد الجماعات المسلحة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الجيش الكولومبي قوله: إن مسلحين فجروا محطة لتحصيل الرسوم على طريق قرب مدينة كالي، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر الأمن بجروح طفيفة، مشيراً إلى أن الهجوم وقع في بلدية سانتاندير دي كيليتشاو.

من جهته قال دي لا إسبرييا: إن “الهجوم على البنى التحتية للبلاد هو هجوم على تقدم ملايين الكولومبيين وتنقلاتهم وطمأنينتهم”، مؤكداً أنه “لن يكون هناك ملاذ آمن أو تساهل أو إفلات من العقاب” للمسؤولين عن الهجمات.

وتعهد الرئيس الكولومبي الجديد بتكثيف العمليات ضد الجماعات المسلحة وتجار المخدرات، فيما تنشط في البلاد جماعات منشقة عن “فارك” رفضت اتفاق السلام الموقع مع الحكومة عام 2016.