قطر ترحب بإدانة مجلس الأمن لهجمات ميليشيا الحوثي على السعودية

الدوحة-سانا

رحبت دولة قطر بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، والذي تضمن إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية والسفن التجارية منذ تموز الماضي.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته اليوم السبت عبر منصة “إكس” عن تقديرها لما تضمنه بيان مجلس الأمن من تأكيد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي أدانوا أمس الجمعة الاعتداءات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على السعودية وعلى السفن التجارية خلال الشهر الماضي، معربين عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات في اليمن، ومشددين على أهمية تجنب الأعمال التي من شأنها تقويض جهود تحقيق السلام في البلاد وتهديد السلم والأمن الدوليين.