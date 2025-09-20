هجوم إلكتروني يتسبب بتضرر أنظمة وتوقف رحلات بعدة مطارات بأوروبا

عواصم-سانا

تعرض عدد من المطارات الأوروبية لهجوم إلكتروني، ما أدى لتضرر أنظمة التسجيل وتوقف عدد كبير من الرحلات.

وأعلن مطار العاصمة الألمانية برلين، حسب موقع سكاي نيوز، أن شركة خدمات أنظمة تسجيل الركاب تعرضت لهجوم إلكتروني، مساء أمس، ما دفع المطار لاحقاً إلى قطع الاتصال عن الأنظمة المتضررة وتأجيل عدد من الرحلات.

وتوقعت سلطات المطار، أن يواجه الركاب فترات انتظار أطول عند تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، إضافةً إلى تأجيل بعض الرحلات، وذلك نتيجةً لهذا الحدث الطارئ، مشيرةً إلى أن “الهجوم لم يستهدف المطار مباشرة، وإنما أصابه بشكل غير مباشر”.

كما تضرر مطار العاصمة البلجيكية، بروكسل، الذي حذّر عبر موقعه الإلكتروني، من تداعيات كبيرة على عمليات الطيران، نتيجةً للهجوم، حيث يجري حالياً تسجيل الوصول والصعود يدوياً بسبب تعطل النظام، مشيراً إلى أن مزوّد الخدمة يعمل على معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن.

ورجح المطار تأخيرات وإلغاءات لرحلات، داعياً الركاب إلى التحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران قبل الوصول إلى المطار، والوصول مبكراً بالقدر الكافي إلى المطار حال التأكد من سريان الرحلة.

ومن جانبه، أوضح مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، أن جهة خارجية توفر أنظمة تسجيل الوصول والصعود لعدد من شركات الطيران تواجه مشكلة تقنية، مشيراً إلى أن الجهود جارية لإصلاح الوضع سريعاً.

وتتعرض القارة الأوروبية لهجمات إلكترونية، بشكل دائم حيث غرقت عدة دول في ظلام دامس في ال 28 من نيسان الماضي، إثر انقطاع كامل للتيار الكهربائي، ما شل نصف القارة، وأدى إلى توقف المطارات وإغلاق الطرق السريعة، وتجمد حركة القطارات ومترو الأنفاق، كما توقفت إشارات المرور، والاتصالات، مع انقطاع شبه كامل للهاتف المحمول وتباطؤ

حاد في تدفق الرسائل.