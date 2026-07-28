تورك: الدمار في لبنان صادم ووثقنا انتهاكات ترقى لجرائم حرب ‏

نيويورك-سانا‏

أكّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك “، أنّه صُدِم من حجم ‌‏الدمار والمعاناة المركبة التي شاهدها في لبنان،‏ مشيراً إلى أن مكتبه وثق انتهاكات واسعة ‌‏النطاق للقانون الدولي الإنساني قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وقد تشكل جرائم ‌‏بموجب القانون الدولي.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن “تورك” قوله أمس الإثنين للصحفيين في ختام زيارته ‌‏إلى لبنان: إنّ الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة، وعمليات القصف، واستخدام الأسلحة ‌‏المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان، أدت إلى وقوع أعداد هائلة من الضحايا المدنيين، ‌‏وحدوث دمار واسع النطاق، ونزوح جماعي للسكان.‏

وتحدث تورك عن زيارته إلى مدرسة تحولت إلى مركز للإيواء يضم نحو ألف شخص، ‌‏وقال: “أخبرني البعض أنهم حاولوا العودة إلى ديارهم الأسبوع الماضي، ليكتشفوا أن قراهم ‌‏قد دُمرت بالكامل”.‏

واستمع تورك إلى شهادات حول تسوية قرى تقع جنوب نهر الليطاني بأكملها بالأرض أو ‌‏جعلها غير صالحة للسكن.‏

وأضاف: “مع اقتراب موعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ‏هذا ‏العام، يساورني القلق بشأن التداعيات المحتملة لذلك على حماية المدنيين في ‏الجنوب، ‏وآمل أن تؤخذ هذه المسألة بعين الاعتبار عند وضع أي ترتيبات مستقبلية”.‏

وأفاد المفوض الأممي بأن القوات الإسرائيلية تواصل احتلال مساحات واسعة من الأراضي ‏اللبنانية في ‏الجنوب، معرباً عن القلق من أن السلوك العام الذي أدى إلى نزوح واسع ‏النطاق وحال ‏دون عودة النازحين، قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية.‏

وأشار إلى أنه استمع إلى روايات مؤلمة عن تجارب النازحين من ضحايا ‏الحرب، ولا ‏سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون صعوبات في الانتقال إلى أماكن ‏آمنة ‏والوصول إلى مراكز الإيواء. ‏

وأوضح تورك أن لبنان أحرز تقدماً مهماً، بما في ذلك التصديق على اتفاقية حقوق ‏الأشخاص ‏ذوي الإعاقة، لكن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية لا يزال يواجه تحديات. ‏

وكان الجيش اللبناني أكد أمس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها ‏وانتهاكاتها ‏للتفاهمات القائمة وللقانون الدولي، عبر عمليات تدمير وتجريف وقصف ‏استهدفت عدداً ‏من البلدات في جنوب لبنان، ما يعوق استكمال انتشار الجيش وعودة ‏الأهالي إلى قراهم.‏

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس ارتفاع عدد ضحايا الغارات ‏الإسرائيلية على لبنان منذ ‌‏الثاني من آذار الماضي إلى 4332 قتيلاً و12236 جريحاً. ‏