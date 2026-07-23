روبيو: إيران غير مستعدة لاتفاق والحرب الأوكرانية يجب أن تنتهي

مانيلا-سانا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران غير مستعدة في الوقت الحالي لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن بلاده ستواصل ممارسة الضغوط عليها.

ونقلت وكالة رويترز عن روبيو قوله للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة “التزمت من جانبها بالاتفاق مع إيران”، مضيفاً: إن سياسة الرئيس دونالد ترامب تقوم على مبدأ “العين بالعين”، وإن طهران “ستدفع ثمناً باهظاً” إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأشار إلى أن إيران “زجت بميليشيا الحوثيين في هذا الصراع”، وأنها رغم “التبجح” تعاني من ضغوط كبيرة وستستمر في ذلك، مؤكداً أن بلاده تأمل في توقف ميليشيا الحوثيين عن شن الهجمات.

أوكرانيا.. دعوة لإنهاء الحرب

وفي الشأن الأوكراني، قال روبيو: إنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤكداً أن “الحرب الدموية في أوكرانيا يجب أن تنتهي”.

زيارة للرئيس الصيني إلى واشنطن

وفيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الصينية، أعرب روبيو عن تفاؤله بإمكانية قيام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى الولايات المتحدة في أيلول المقبل، معتبراً أنها قد تكون “إيجابية للغاية” للعلاقات بين البلدين.

ونقلت شبكة يورو نيوز عن روبيو قوله عقب لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مانيلا: إن المحادثات تناولت التحضير للقاء محتمل بين الرئيسين الأمريكي والصيني وسبل إدارة الخلافات بين البلدين وعدداً من الملفات المشتركة.

وأشار روبيو إلى أن المنافسة بين واشنطن وبكين ستستمر، لكن من المهم إدارة الخلافات بطريقة تمنع تصعيدها.