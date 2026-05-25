الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 16 مسلحاً بعملية أمنية شمال غربي البلاد

706803867 1469940321826870 7769104484592097938 n الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 16 مسلحاً بعملية أمنية شمال غربي البلاد

إسلام أباد-سانا

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الإثنين، أنها قتلت 16 مسلحاً على الأقل، وأصابت آخرين، في عملية أمنية نفذتها في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشرطة قولها: “إنها نفذت أمس عملية مداهمة بناء على بلاغات بوجود مسلحين في منطقة بانو، ما أسفر عن مقتل 16 مسلحاً وإصابة آخرين”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى مقتل اثنين من عناصر الشرطة، وإصابة ثمانية تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت الشرطة الباكستانية إلى أن المسلحين ينتمون إلى “حركة طالبان باكستان” المحظورة.

وقُتل وأُصيب عشرات الأشخاص، أمس الأحد، جراء انفجار استهدف قطاراً مكوكياً يقل عناصر أمن في جنوب غرب باكستان، في حادث جديد يعكس التحديات الأمنية المتصاعدة في البلاد.

إضراب لليوم الثالث على التوالي في متحف اللوفر الفرنسي
قطر: سقوط مروحية في المياه الإقليمية إثر عطل فني والبحث جارٍ عن الطاقم
مظاهرات حاشدة حول العالم تنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الاتحاد الأوروبي يستبعد الحاجة لإجراءات طارئة لدعم السياحة رغم الحرب
البحرين: الاعتداء الإيراني على المنشآت الصناعية في قطر مدان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك