الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 16 مسلحاً بعملية أمنية شمال غربي البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الإثنين، أنها قتلت 16 مسلحاً على الأقل، وأصابت آخرين، في عملية أمنية نفذتها في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.



ونقلت وكالة شينخوا عن الشرطة قولها: “إنها نفذت أمس عملية مداهمة بناء على بلاغات بوجود مسلحين في منطقة بانو، ما أسفر عن مقتل 16 مسلحاً وإصابة آخرين”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى مقتل اثنين من عناصر الشرطة، وإصابة ثمانية تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأشارت الشرطة الباكستانية إلى أن المسلحين ينتمون إلى “حركة طالبان باكستان” المحظورة.



وقُتل وأُصيب عشرات الأشخاص، أمس الأحد، جراء انفجار استهدف قطاراً مكوكياً يقل عناصر أمن في جنوب غرب باكستان، في حادث جديد يعكس التحديات الأمنية المتصاعدة في البلاد.