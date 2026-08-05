السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكدون أهمية ضمان سلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب

عمّان -سانا

أكد وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان أهمية مواصلة التنسيق المشترك، وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية، وضمان الملاحة البحرية في الممرات المائية بمضيقي هرمز وباب المندب بما يكفل الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن هذا الموقف جاء خلال الاجتماع الخامس للأطراف الإقليمية الأربعة، الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان، وباكستان محمد إسحاق دار، ومصر بدر عبد العاطي، وتركيا هاكان فيدان.



وبحث الوزراء مستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين ضرورة مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق المشترك إزاء القضايا الراهنة، مثمنين مبادرة السعودية في إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة الدوليتين.



كما ناقش الوزراء الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ومعالجة التحديات الأمنية الراهنة، مؤكدين دعم الحلول الدبلوماسية وجهود الوساطة الباكستانية القطرية، وتعزيز احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في 30 تموز الماضي إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، بعد موافقة 14 دولة على الانضمام إلى المشروع، بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية، وحرية الملاحة والتجارة العالمية.