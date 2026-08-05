أمن السواحل الليبي ينقذ 29 مهاجراً غير شرعي قبالة سرت

طرابلس-سانا



أنقذت دورية تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل في ليبيا مركباً يقل 29 مهاجراً غير شرعي، كان على بعد 180 ميلاً بحرياً شمال مدينة سرت.



ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مساعد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد عبد الحفيظ مسعود قوله: إن المهاجرين الذين كانوا على متن المركب، بينهم نساء ورجال من جنسيات مختلفة، وقد جرى إنقاذهم في عرض البحر.



وأوضح مسعود أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المهاجرين، تمهيداً لتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في سرت، وفقاً للإجراءات المعمول بها.



وكان الهلال الأحمر الليبي أعلن في 23 نيسان الفائت إنقاذ 404 مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا، بعد تعرضهم لظروف قاسية في عرض البحر.

