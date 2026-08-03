بيانات كبلر تكشف عبور ناقلتي نفط سعوديتين باب المندب وسط تراجع الملاحة بالمنطقة

سنغافورة-سانا

أظهرت بيانات شركة كبلر لتتبع السفن اليوم اغلاثنين عبور ناقلتي نفط محملتين بالخام السعودي مضيق باب المندب مطلع ‏الأسبوع، في وقت تشهد فيه حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز تراجعاً متزايداً عقب تقارير عن هجمات استهدفت ‏سفناً في المنطقة‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات الشركة أن ناقلة النفط ليسفوس المحملة بنحو مليون برميل، والناقلة الضخمة ديش فايبهاف ‏المحملة بمليوني برميل من الخام السعودي، غادرتا المياه الإقليمية عبر البحر الأحمر بعد إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال ‏ونظام تحديد الهوية الآلي‎.‎

وأشارت البيانات إلى انخفاض عدد سفن السلع المارة عبر مضيق باب المندب إلى 18 سفينة أمس الأحد، مقارنة بـ27 ‏سفينة يوم السبت، بالتوازي مع تراجع حركة العبور عبر مضيق هرمز إلى 10 سفن فقط يوم السبت، مقارنة بـ19 سفينة ‏يوم الجمعة، وهو أعلى رقم منذ منتصف تموز الماضي‎.‎

وتعطلت حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن منذ الأسبوع الماضي بفعل هجمات ميليشيا الحوثي المتحالفة ‏مع إيران، التي تسعى لفرض حصار على الصادرات السعودية، ما أدى إلى خنق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز وتعطيل ‏حركة الشحن في اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم‎.‎