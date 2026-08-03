بيانات كبلر تكشف عبور ناقلتي نفط سعوديتين باب المندب وسط تراجع الملاحة بالمنطقة

سنغافورة-سانا
أظهرت بيانات شركة كبلر لتتبع السفن اليوم اغلاثنين عبور ناقلتي نفط محملتين بالخام السعودي مضيق باب المندب مطلع الأسبوع، في وقت تشهد فيه حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز تراجعاً متزايداً عقب تقارير عن هجمات استهدفت سفناً في المنطقة.
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات الشركة أن ناقلة النفط ليسفوس المحملة بنحو مليون برميل، والناقلة الضخمة ديش فايبهاف المحملة بمليوني برميل من الخام السعودي، غادرتا المياه الإقليمية عبر البحر الأحمر بعد إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال ونظام تحديد الهوية الآلي.
وأشارت البيانات إلى انخفاض عدد سفن السلع المارة عبر مضيق باب المندب إلى 18 سفينة أمس الأحد، مقارنة بـ27 سفينة يوم السبت، بالتوازي مع تراجع حركة العبور عبر مضيق هرمز إلى 10 سفن فقط يوم السبت، مقارنة بـ19 سفينة يوم الجمعة، وهو أعلى رقم منذ منتصف تموز الماضي.
وتعطلت حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن منذ الأسبوع الماضي بفعل هجمات ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، التي تسعى لفرض حصار على الصادرات السعودية، ما أدى إلى خنق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز وتعطيل حركة الشحن في اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.