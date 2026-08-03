اندلاع حريق في حقل غاز بالجزائر

الجزائر-سانا

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الإثنين، اندلاع حريق في بئر غاز حقل تيفنتورين، جنوب شرق البلاد، دون تسجيل إصابات.



وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن “اندفاعاً غير مصحوب بحريق” وقع في بئر الغاز ‌تي. ⁠جي 16 أثناء تنفيذ أعمال صيانة للبئر أمس الأحد، ما أدى إلى اشتعال الغاز.

وأضافت الشركة أنه فور وقوع الحادث تم إرساء طوق أمني وتفعيل مخطط المساعدة المتبادلة من قبل مركز القيادة التكتيكية لقطب إن أمناس أحد أهم الأقطاب الطاقوية والغازية في الجزائر، ما أتاح تسخير الإمكانات لاحتواء الوضع.

وأشارت الشركة إلى أن الحادث لم يسفر عن تسجيل أي خسائر بشرية.



ويعد مجمع سوناطراك الطاقوي العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، وهو أكبر شركة نفط وغاز في إفريقيا.