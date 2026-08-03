القاهرة-سانا‏

ضربت هزة أرضية قوية بلغت شدتها ‌‎5.6 ‎درجات على مقياس ريختر فجر ‏اليوم الإثنين شمال مدينة السويس أكبر المدن ‏المصرية على البحر الأحمر، ‏دون الإبلاغ عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.‏

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري وفق بياناته التي نشرت على ‏منصة “اكس ” مركز الهزة عند الإحداثيات ‌‏30.3212 شمالاً و32.6791 ‏شرقاً، على بُعد نحو 41 كيلومتراً شمال مدينة السويس، و111 كيلومتراً ‏جنوب شرق مدينة ‏بورسعيد شمال شرق مصر على رأس المدخل الشمالي ‏لقناة السويس.‏

وأشار المعهد إلى أن الهزة، وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح ‏الأرض.‏

وكانت هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5.7 درجات على مقياس ريختر ‏ضربت في نيسان الماضي شمال مدينة مرسى ‏مطروح أقصى شمال غرب ‏مصر، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.‏