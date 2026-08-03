القاهرة-سانا
ضربت هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5.6 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الإثنين شمال مدينة السويس أكبر المدن المصرية على البحر الأحمر، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.
وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري وفق بياناته التي نشرت على منصة “اكس ” مركز الهزة عند الإحداثيات 30.3212 شمالاً و32.6791 شرقاً، على بُعد نحو 41 كيلومتراً شمال مدينة السويس، و111 كيلومتراً جنوب شرق مدينة بورسعيد شمال شرق مصر على رأس المدخل الشمالي لقناة السويس.
وأشار المعهد إلى أن الهزة، وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وكانت هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5.7 درجات على مقياس ريختر ضربت في نيسان الماضي شمال مدينة مرسى مطروح أقصى شمال غرب مصر، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.