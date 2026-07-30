إعادة انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

طرابلس- سانا

أعاد المجلس الأعلى للدولة الليبي اليوم الأربعاء، انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس لولاية ثانية، خلال جلسة انتخابية عقدت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن تكالة فاز برئاسة المجلس بعد حصوله على 80 صوتاً في جولة الإعادة الثانية، متقدماً على منافسه بلقاسم قزيط الذي نال 56 صوتاً، كما أسفرت الانتخابات عن اختيار ناجي مختار نائباً أول لرئيس المجلس وعمر بوشاح نائباً ثانياً.



وقال تكالة عقب فوزه: إن “الشعب الليبي ينتظر منا العمل بروح الشراكة للوصول إلى توافقات كاملة تمهد الطريق لإجراء الانتخابات المقبلة “، مشدداً على التزام المجلس الأعلى للدولة بالاتفاق الثلاثي الصادر عن رئاسات المجالس الثلاثة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية.



وكان تكالة انتخب رئيساً للمجلس للمرة الأولى في آب عام 2023، إثر فوزه في جولة الإعادة على خالد المشري.