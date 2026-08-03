فنزويلا والدومينيكان تتفقان على تطبيع تدريجي للعلاقات الدبلوماسية

كراكاس-سانا‏

اتفقت حكومتا فنزويلا وجمهورية الدومينيكان، أمس الأحد، على بدء عملية تدريجية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ‏بين البلدين، بعد عامين من القطيعة.‏

وقال وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا، في منشور عبر منصة «إكس»: إن «جمهورية فنزويلا البوليفارية ‏وجمهورية الدومينيكان اتفقتا رسمياً على بدء عملية تدريجية لتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية والقنصلية».‏

وبموجب الاتفاق، يُستأنف العمل في القنصليتين بالعاصمتين كاراكاس وسانتو دومينغو، بما يتيح ضمان حصول مواطني ‏البلدين على الخدمات القنصلية.‏

وتتضمن الخطة المشتركة عودة الوفود الرسمية إلى مقراتها وفق جدول زمني ثنائي جرى الاتفاق عليه بين الجانبين.‏

وذكرت وسائل إعلام فنزويلية أن الاتفاق جاء عقب سلسلة من المحادثات الفنية رفيعة المستوى، مشيرة إلى أن التقارب ‏السياسي سيُنظّم بموجب خارطة طريق ثنائية تستند إلى الحوار البنّاء والاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي.‏

وكانت العلاقات بين البلدين انقطعت عام 2024، على خلفية موقف حكومة الدومينيكان من نتائج الانتخابات الرئاسية ‏الفنزويلية، ما أدى إلى سحب الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين وتوقف الخدمات القنصلية المباشرة بين الجانبين.