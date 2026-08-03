فنزويلا والدومينيكان تتفقان على تطبيع تدريجي للعلاقات الدبلوماسية

كراكاس-سانا
اتفقت حكومتا فنزويلا وجمهورية الدومينيكان، أمس الأحد، على بدء عملية تدريجية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدين، بعد عامين من القطيعة.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا، في منشور عبر منصة «إكس»: إن «جمهورية فنزويلا البوليفارية وجمهورية الدومينيكان اتفقتا رسمياً على بدء عملية تدريجية لتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية والقنصلية».
وبموجب الاتفاق، يُستأنف العمل في القنصليتين بالعاصمتين كاراكاس وسانتو دومينغو، بما يتيح ضمان حصول مواطني البلدين على الخدمات القنصلية.
وتتضمن الخطة المشتركة عودة الوفود الرسمية إلى مقراتها وفق جدول زمني ثنائي جرى الاتفاق عليه بين الجانبين.
وذكرت وسائل إعلام فنزويلية أن الاتفاق جاء عقب سلسلة من المحادثات الفنية رفيعة المستوى، مشيرة إلى أن التقارب السياسي سيُنظّم بموجب خارطة طريق ثنائية تستند إلى الحوار البنّاء والاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي.
وكانت العلاقات بين البلدين انقطعت عام 2024، على خلفية موقف حكومة الدومينيكان من نتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، ما أدى إلى سحب الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين وتوقف الخدمات القنصلية المباشرة بين الجانبين.