ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 73.356قتيلاً

القدس المحتلة-سانا



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 73 ألفاً و356 قتيلاً و174 ألفاً و185 جريحاً.



وذكرت الوزارة عبر قناتها على تطبيق “تلغرام” اليوم الأحد، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية سبعة قتلى و23 إصابة.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي بلغ 1.230 قتيلاً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4.076 إصابة.



ولفتت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



يشار إلى أن حرب الإبادة أسفرت عن كارثة ‏إنسانية كبيرة، جراء الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، وانهيار الخدمات ومنع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.