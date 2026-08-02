تركيا تتسلم رسمياً مهمة “الشرطة الجوية للناتو” بإستونيا

أنقرة-سانا

تسلّمت قيادة السرب 181 التابعة للقوات الجوية التركية، رسمياً، مهمة المناوبة ضمن “مهمة الشرطة الجوية المعززة” لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في “الكتلة 72”.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان عبر منصة “إكس”، أن قيادة السرب 181 أتمت أواخر تموز المنصرم، انتقالها إلى قاعدة “أماري” الجوية في إستونيا، ونفذت طلعات جوية للتعرف على منطقة العمليات إلى جانب استكمال الإحاطات المخططة والاستعدادات اللازمة.

وأوضح البيان، أن مراسم التسليم والتسلم جرت في إستونيا بمشاركة ممثل “ناتو” العقيد كيث دي ماكي، ووزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، ووزير الدفاع البرتغالي جواو نونو دي لاسيردا تيكسيرا دي ميلو، وسفيرة تركيا لدى تالين باشاك تورك أوغلو، إضافة إلى أفراد من القوات الجوية التركية.

وتعد مهمة الشرطة الجوية التابعة للناتو، واحدة من المهام الدائمة التي ينفذها الحلف في أوقات السلم، وتهدف إلى ضمان أمن المجال الجوي للدول الأعضاء.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عقب اختتام القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف “الناتو” في أنقرة في التاسع من تموز الماضي، أن طائرات “إف–16” التركية ستُنشر في إستونيا ابتداءً من الشهر الجاري ضمن مهمة الشرطة الجوية للحلف.