هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل سلطنة عُمان

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم السبت عن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحركات وخروجها عن السيطرة.



وقالت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها: إن الحادث وقع على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال شرق ميناء ليما في سلطنة عُمان، وفق بلاغ تلقته من مسؤول أمن الشركة المشغلة للناقلة.



وأوضحت الهيئة، أن الأضرار التي لحقت بغرفة المحركات تسببت بفقدان الناقلة قدرتها على المناورة، فيما تم إبلاغ خفر السواحل الإقليمي بالحادث، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو تسجيل أي آثار بيئية.



ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.



ويأتي الحادث في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، إلى جانب هجمات ميليشيا الحوثي التي استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية وسلاسل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

