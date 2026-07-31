الدفاع المدني العراقي يحكم السيطرة على حريق حقل الأحدب

بغداد-سانا

أعلنت مديرية الدفاع المدني بالعراق، اليوم الجمعة، عن إحكام السيطرة على حريق في حقل الأحدب النفطي بمحافظة واسط دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار بالبنية التحتية للحقل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المديرية قولها في بيان: “إنّ فرق الدفاع المدني التخصصية نجحت في السيطرة التامة وإخماد حريق اندلع داخل أحواض فيضية للنفط الخام ضمن حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط، بجهود استثنائية تمثلت بالدفع بـ 30 عجلة إطفاء تخصصية لتطويق النيران ومنع اتساعها”.

وأكدت المديرية، بحسب البيان، أن “الفرق المختصة أنهت أعمال التبريد والمحاصرة بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية”، مشددة على أن “الحادث لم يلحق أي أضرار بالبنية التحتية للحقل أو يؤثر على سير العمليات الإنتاجية فيه”.

وكان الحريق اندلع في وقت سابق اليوم في الأحواض التي تحتوي على النفط الخام بحقل الأحدب.