تعيين برهم صالح مفوضاً لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة

جنيف-سانا

اختارت الأمم المتحدة، الرئيس العراقي الأسبق برهم صالح، رئيساً جديداً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلفاً للإيطالي فيليبو غراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.

وجاء في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوردتها وكالة فرانس برس: إن الأمين العام، سيقترح على الجمعية العامة الموافقة على تعيين صالح، وهو إجراء روتيني عادة، لولاية من خمس سنوات اعتباراً من الأول من كانون الثاني.

وكانت شخصيات أخرى، ترشحت للمنصب من بينها رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، والمدير العام المنتهية ولايته للشركة القابضة التي تدير معظم متاجر “إيكيا” يسبر برودين.

والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تأسست عام 1950، وهي وكالة أممية رائدة مهمتها إنقاذ الأرواح وحماية حقوق اللاجئين والمجتمعات النازحة قسراً، والأشخاص عديمي الجنسية حول العالم، من خلال توفير المساعدة الإنسانية (مأوى، غذاء، رعاية طبية)، والدفاع عن حقهم في اللجوء وبناء مستقبل أفضل لهم.