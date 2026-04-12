المستوطنون الإسرائيليون يصعدون اعتداءاتهم في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

صعّد المستوطنون الإسرائيليون، اليوم، اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مستوطنين أقاموا عدداً من الخيام على أراضي قرية مادما جنوب نابلس، في خطوة تهدف إلى إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، حيث استهدفوا المناطق الشمالية الغربية، وأعاقوا وصول المزارعين إلى أراضيهم.

كما اعتدى مستوطنون على أهالي قرية طوبا في بلدة يطا في الخليل، باستخدام رذاذ الفلفل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل، بالتزامن مع هجوم آخر نفذه مستوطنون مسلحون على رعاة الأغنام في منطقة سدة الثعلة بمسافر يطا، ومنعوهم من رعي مواشيهم تحت تهديد السلاح.

كما شهدت منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل اعتداءات نفذها مستوطنون بحق عائلات فلسطينية، حيث تعرضوا للضرب والإساءة أثناء محاولتهم مغادرة منازلهم، وسط حماية من قوات الاحتلال للمستوطنين.

كما واصل المستوطنون ممارساتهم العدوانية في الأغوار شرق الضفة بملاحقة الفلسطينيين في تجمعي رأس الأحمر والمالح، وتخريب خطوط المياه المستخدمة لري المواشي، في محاولة لفرض واقع تهجيري يخدم التوسع الاستيطاني.

وكان قتل مساء أمس، السبت، شاب فلسطيني في هجوم للمستوطنين على قرية جرير برام الله في الضفة الغربية، وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين، بينهم طفل جراء هجمات واعتداءات متفرقة.