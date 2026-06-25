زلزالان قويان يضربان شمال فنزويلا

كاراكاس -سانا
ضرب زلزالان قويان فنزويلا، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة قولها: إن الزلزال الأول وقع عند الساعة الـ22:04 بتوقيت غرينتش، وبلغت قوته 7.2 درجات، وكان مركزه على بعد 21 كيلومتراً غرب بلدة مورون الساحلية شمال فنزويلا، فيما أعقبه بعد دقيقة واحدة زلزال ثان بقوة 7.5 درجات في منطقة تبعد نحو 45 كيلومتراً.
ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة حول وقوع ضحايا، في حين أفاد وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو بانهيار بعض المباني وتداعي أسطح أخرى.
ودعا كابيو السكان إلى مغادرة منازلهم احترازياً، مشيراً إلى قطع إمدادات الغاز عن عدد من المباني، وقال: “تضررت بعض المنشآت، ولا نريد وقوع أي حوادث مرتبطة بالغاز”.
وفي العاصمة كاراكاس، شوهد عشرات السكان وهم يغادرون المباني إلى الشوارع، قبل أن يعود بعضهم لاحقاً إلى مكاتبهم ومنازلهم.
ورغم أن فنزويلا لا تقع ضمن “حزام النار”، فإنها تعد منطقة نشطة زلزالياً لتأثرها بحدود الصفائح التكتونية، ولا سيما التداخل بين صفيحة الكاريبي وصفيحة أمريكا الجنوبية، ما يجعل مدنها الساحلية عرضة للهزات الأرضية بين الحين والآخر.