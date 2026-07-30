السعودية تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والأردن

الرياض-سانا

أدانت السعودية بأشد العبارات، اليوم الخميس، تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والأردن، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات على دول المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على منصة إكس، أن المملكة جددت تضامنها الكامل مع الكويت والأردن في كل ما يتخذانه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.

ووفق البيان، تقدمت المملكة بخالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة الكويت حكومةً وشعباً، ولذوي المتوفى إثر هجوم على إحدى الشركات في شمال الكويت، مشددة على أهمية الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، ورفضها التام لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية.

ويأتي الموقف السعودي بعد إعلان الكويت تعرض مبنى تابع لشركة صينية شمالي البلاد لهجوم، وإعلان القوات المسلحة الأردنية إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ في وقت سابق من اليوم.