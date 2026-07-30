بريطانيا تدين مخططات الاستيطان الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

لندن-سانا

أدانت بريطانيا مخططات الاستيطان الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدةً أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

ووصف وزير شؤون الشرق الأوسط، البريطاني ستيفن داوتي، في بيان له اليوم الخميس نشره على منصة “إكس” اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية بـ”الشنيعة وغير المقبولـة”، بما في ذلك إضرام النار في مسجدين بقريتين وجرائم القتل في قرى أخرى.

وطالب داوتي بحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، داعياً سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هجمات المستوطنين وعنفهم ضد الفلسطينيين فوراً.

كما أدان التهديدات المستمرة بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجدداً التزام بلاده بدعم حل الدولتين عبر المفاوضات كمسار وحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جدد أمس الأول التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتفتقر إلى أي شرعية قانونية.

وسجلت الضفة الغربية تصاعداً حاداً في وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وعمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023.