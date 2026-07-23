مصرع 10 أشخاص بينهم خمسة أطفال بحريق في العاصمة البيروفية

MWQANDLALHRYQFYAHDAHYLYMLFQYRBLBYRWWKLLANBLBYRWFYANDYN 201628 large مصرع 10 أشخاص بينهم خمسة أطفال بحريق في العاصمة البيروفية

ليما-سانا‏

لقي عشرة أشخاص، بينهم خمسة أطفال مصرعهم، جراء حريق اندلع في حي شعبي بالعاصمة البيروفية ليما، فيما تحقق ‏السلطات في احتمال أن يكون الحريق متعمداً ومرتبطاً بعمليات ابتزاز.‏

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الخميس، عن الهيئة الوطنية للدفاع المدني في البيرو قولها: إن الحريق أسفر أيضاً عن ‏إصابة شخصين وتدمير منزلين بالكامل، فيما أوضح قائد الشرطة أوسكار أريولا أن تسعة من الضحايا ينتمون إلى عائلة ‏واحدة، بينهم خمسة قاصرين.‏

وأشار المشرف على التحقيق العقيد جون لوخان إلى أن السلطات تدرس احتمال أن يكون الحريق عملاً متعمداً أو مرتبطاً ‏بأنشطة ابتزاز، عقب تقارير إعلامية محلية أفادت بأن جهات كانت تهدد شركات في المنطقة قد تكون وراء إضرام النيران، ‏مؤكداً استمرار التحقيقات لتحديد أسباب الحادث وملابساته.‏
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وتفقدت الرئيسة البيروفية المنتخبة كيكو فوجيموري موقع الحريق، ووصفت الحادثة بأنها “مجزرة مروعة”، مؤكدةً أن ‏استعادة الأمن والنظام ستكون في مقدمة أولويات حكومتها المقبلة.‏

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