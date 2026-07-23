مصرع 10 أشخاص بينهم خمسة أطفال بحريق في العاصمة البيروفية

ليما-سانا
لقي عشرة أشخاص، بينهم خمسة أطفال مصرعهم، جراء حريق اندلع في حي شعبي بالعاصمة البيروفية ليما، فيما تحقق السلطات في احتمال أن يكون الحريق متعمداً ومرتبطاً بعمليات ابتزاز.
ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الخميس، عن الهيئة الوطنية للدفاع المدني في البيرو قولها: إن الحريق أسفر أيضاً عن إصابة شخصين وتدمير منزلين بالكامل، فيما أوضح قائد الشرطة أوسكار أريولا أن تسعة من الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، بينهم خمسة قاصرين.
وأشار المشرف على التحقيق العقيد جون لوخان إلى أن السلطات تدرس احتمال أن يكون الحريق عملاً متعمداً أو مرتبطاً بأنشطة ابتزاز، عقب تقارير إعلامية محلية أفادت بأن جهات كانت تهدد شركات في المنطقة قد تكون وراء إضرام النيران، مؤكداً استمرار التحقيقات لتحديد أسباب الحادث وملابساته.
وتفقدت الرئيسة البيروفية المنتخبة كيكو فوجيموري موقع الحريق، ووصفت الحادثة بأنها “مجزرة مروعة”، مؤكدةً أن استعادة الأمن والنظام ستكون في مقدمة أولويات حكومتها المقبلة.