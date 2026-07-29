‏5 قتلى من قوات الأمن الكينية باشتباك مع مسلحين ‏

نيروبي-سانا
أعلنت الشرطة الكينية اليوم الأربعاء مقتل 5 من أفراد الأمن جراء اشتباك مع مسلحين من حركة “الشباب” الصومالية في مقاطعة مانديرا قرب الحدود مع الصومال.
ونقلت شبكة “CGTV Africa” الإخبارية ومقرها نيروبي عن الشرطة قولها: “إن فريق دورية في منطقة ألونجو في مانديرا اشتبك مع مسلحين ما أسفر عن مقتل 5 من قوات الأمن”، مشيرة إلى أن عمليات مطاردة فلول المسلحين مستمرة.
وتواصل كينيا تعزيز إجراءاتها الأمنية على طول حدودها مع الصومال، في وقت تشارك فيه قوات الدفاع الكينية ضمن الجهود الإقليمية لمكافحة حركة “الشباب” المسلحة في إطار العمليات الأمنية المشتركة.