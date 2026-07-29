‏5 قتلى من قوات الأمن الكينية باشتباك مع مسلحين ‏

نيروبي-سانا‏

أعلنت الشرطة الكينية اليوم الأربعاء مقتل 5 من أفراد الأمن جراء اشتباك مع مسلحين ‏من حركة “الشباب” الصومالية في مقاطعة مانديرا قرب الحدود مع الصومال.‏

ونقلت شبكة “‏CGTV Africa‏” الإخبارية ومقرها نيروبي عن الشرطة قولها: “إن فريق ‏دورية في منطقة ألونجو في مانديرا اشتبك مع مسلحين ما أسفر عن مقتل 5 من قوات ‏الأمن”، مشيرة إلى أن عمليات مطاردة فلول المسلحين مستمرة.‏

وتواصل كينيا تعزيز إجراءاتها الأمنية على طول حدودها مع الصومال، في وقت ‏تشارك فيه قوات الدفاع الكينية ضمن الجهود الإقليمية لمكافحة حركة “الشباب” المسلحة ‏في إطار العمليات الأمنية المشتركة.‏