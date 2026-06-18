قطر تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2026

photo 2026 06 18 00 48 04 قطر تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2026

الدوحة-سانا

حققت قطر صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي لعام 2026، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا.

وذكرت وزارة الداخلية القطرية في بيان نشر على منصة إكس اليوم الأربعاء، أنه وفقاً للمؤشر، صُنفت قطر في المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في محور الدول الأكثر أمناً وسلاماً مجتمعياً، متقدمة بمركز واحد عن العام الماضي، لتؤكد بذلك حضورها المستمر ضمن قائمة أكثر عشر دول أمناً على مستوى العالم، نظراً لانخفاض معدلات الجريمة وتطور المنظومة الأمنية فيها.

وأشارت الداخلية القطرية إلى أن الدولة حققت المركز 31 عالمياً من بين 163 دولة شملها المؤشر، مؤكدة مكانتها المتقدمة في الساحة الدولية.

ويعتمد التقرير على 26 مؤشراً منها: مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ومعدل جرائم العنف، والصراع المحلي والعالمي.

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