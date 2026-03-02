الكويت: إصابة شخصين في مصفاة الأحمدي بسقوط شظايا جراء الاعتداءات الإيرانية

الكويت-سانا

أعلن الناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبك” غانم العتيبي، إصابة اثنين من العاملين بسقوط بعض الشظايا، في مصفاة الأحمدي فجر اليوم الإثنين.

وأوضح المتحدث في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن العمليات التشغيلية والإنتاجية في المصفاة لم تتأثر، ولم تشهد أي تعطل مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين، والمنشآت التي لم تسجل أي أضرار مادية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت مقتل شخص وإصابة 20 آخرين أمس الأحد، جميعهم من جنسيات أجنبية، جراء الاعتداءات الإيرانية.

وتتعرض دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، الكويت، سلطنة عمان) والأردن منذ ثلاثة أيام لسلسلة من الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، وأسفرت هذه الاعتداءات عن سقوط قتلى وجرحى، وأضرار مادية.