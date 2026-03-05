منظمة التعاون الإسلامي: استهداف إيران لأراضي أذربيجان انتهاك سافر للقانون الدولي

الرياض-سانا

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة قيام إيران باستهداف أراضي أذربيجان بطائرتين مسيرتين، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صريحاً لسيادة البلاد وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.

وذكرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها اليوم الخميس نشرته على موقعها الرسمي أن “الاعتداء الإيراني شكل استهدافاً مباشراً للمنشآت المدنية وعرّض حياة المدنيين للخطر”، مشددة على تضامن المنظمة التام مع أذربيجان ووقوفها إلى جانبها في حماية سيادتها الوطنية وصون أمنها واستقرارها.

ودعا البيان إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تصعيد حدة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن استهداف الدول الأعضاء أو تهديد أمنها يشكل خرقاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، ويتعارض مع أسس العلاقات الدولية القائمة على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول.

وكانت أذربيجان أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية شنت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار نخجوان، وبنية تحتية مدنية أخرى.

ومنذ الـ 28 من شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران التي ترد بدورها باعتداءات على دول عدة في المنطقة.