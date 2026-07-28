مجلس الوزراء السعودي: لن نتهاون في حماية أمن المملكة

جدة-سانا
أدان مجلس الوزراء السعودي بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكداً أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المجلس قوله، في جلسة عقدت اليوم الثلاثاء في جدة: إن “المملكة لن تتهاون في الرد الحازم على أي أعمال عدائية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يتوافق مع مبدأ التناسب”.
وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية جميع الإجراءات اللازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقاً للاعتداءات، معرباً عن تقديره لمواقف الدول والمنظمات الدولية المنددة بها، ومشيداً بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في التصدي لها.
وجدد المجلس حرص المملكة على ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية، وتعزيز العمل الدولي المشترك، ولاسيما في ظل ما تمر به المنطقة من مرحلة مفصلية تتطلب إرساء نظام إقليمي يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة.
من جانبه، أوضح وزير التعليم وزير الإعلام بالنيابة يوسف بن عبد الله البنيان، عقب الجلسة، أن المجلس تابع المساعي والاتصالات التي تجريها المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
وتتواصل الإدانات العربية والدولية لمحاولة استهداف منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيّرة أطلقت من الأراضي العراقية.
وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس الإثنين اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الرياض والشرقية.