مجلس الوزراء السعودي: لن نتهاون في حماية أمن المملكة

جدة-سانا‏

أدان مجلس الوزراء السعودي بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة ‏لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية وعلى ‏السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكداً أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ‏ومصالحها ومقدراتها الوطنية.‏

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المجلس قوله، في جلسة عقدت اليوم ‏الثلاثاء في جدة: إن “المملكة لن تتهاون في الرد الحازم على أي أعمال عدائية ‏وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يتوافق مع مبدأ التناسب”.‏

وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية جميع الإجراءات اللازمة لمنع ‏استخدام أراضيها منطلقاً للاعتداءات، معرباً عن تقديره لمواقف الدول والمنظمات ‏الدولية المنددة بها، ومشيداً بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في التصدي لها.‏

وجدد المجلس حرص المملكة على ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية، وتعزيز العمل ‏الدولي المشترك، ولاسيما في ظل ما تمر به المنطقة من مرحلة مفصلية تتطلب ‏إرساء نظام إقليمي يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ‏الداخلية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة.‏

من جانبه، أوضح وزير التعليم وزير الإعلام بالنيابة يوسف بن عبد الله البنيان، ‏عقب الجلسة، أن المجلس تابع المساعي والاتصالات التي تجريها المملكة مع الدول ‏الشقيقة والصديقة، بهدف خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وضمان ‏أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ودعم الجهود الرامية إلى ‏تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.‏

وتتواصل الإدانات العربية والدولية لمحاولة استهداف منشآت نفطية في السعودية ‏بطائرات مسيّرة أطلقت من الأراضي العراقية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس الإثنين اعتراض وتدمير طائرات ‏مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية في ‏منطقتي الرياض والشرقية.‏